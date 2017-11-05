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05 ноября 2017
04 ноября 2017
07:28  05 ноября 2017 0

Солдата-убийцу, зарезавшего медсестер в петербургском госпитале, этапировали на Урал

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
Пока Давид Зигашин еще находится в СИЗО Петербурга, Александр Томский уже этапирован в Златоустовскую ИКФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Один из бывших военнослужащих, совершивших весной 2016 года жестокое убийство медсестер в военном госпитале в Санкт-Петербурге, этапировали на Южный Урал. Как стало известно, Александр Томский будет отбывать наказание в ИК-25 города Златоуста Челябинской области.

Ранее Томский был осужден к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его подельник, Давид Зиганшин в настоящее время госпитализирован. Как сообщает портал 78.ру, у Зиганшина, находившегося в СИЗО, внезапно начались припадки, и он был госпитализирован. О его диагнозе ничего не сообщается.

Рядовые Томский и Зиганшин, находившиеся на лечении в психиатрическом отделении Окружного военного госпиталя Санкт-Петербурга, вместе с еще одним солдатом, отчисленным курсантом Военно-космической академии имени Можайского Степаном Доценко, замыслили побег. Дезертиры планировали бежать в Финляндию, однако покинуть госпиталь им мешали условия содержания в «психушке». Злоумышленники кинули жребий, и Томскому с Зиганшиным выпало, что они должны будут убить дежурных медсестер, а после, завладев ключами, покинут госпиталь. В ночь с 11 на 12 апреля 2016 года они расправились с медсестрами Ольгой Гороховой и Надеждой Ивановой. Медсестер задушили полотенцами, после чего добили ножами. Затем, переодевшись и похитив деньги, ценные вещи и средства связи, попытались скрыться в направлении Финляндии, но были задержаны.

Экспертиза показала, что Томский и Зиганшин, хоть и имели психические отклонения, в момент совершения преступления отдавали себе отчет в своих действиях. Причастность Доценко к убийству в суде доказана не была: бывшему курсанту дали в итоге пять лет колонии за членовредительство, дезертирство и попытку незаконного пересечения границы.

Евгений Александров
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