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07 ноября 2017
06 ноября 2017
06:15  07 ноября 2017 0

В Амурской области разбился пассажирский самолет

Аэропорт, споттинг. Курган, кукурузник, ан 2
На место крушения уже прибыли спасателиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пассажирский самолет АН-2 потерпел крушение в районе поселка Экимчан Амурской области. По предворительной информацией, на борту воздушного судна находились два человека — пилоты.

«Самолет не амурских авиалиний, из Хабаровска, по предварительной информации, на борту были только два пилота, разбился в районе Экимчана. На месте работают сотрудники МЧС», — приводит РИА «Новости» слова представителя регионального Министерства транспорта.

10 октября в Сирии на на аэродроме Хмеймим, разбился российский самолет СУ-24. Экипаж погиб.

Сергей Демин
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