В Амурской области разбился пассажирский самолет

На место крушения уже прибыли спасатели
Пассажирский самолет АН-2 потерпел крушение в районе поселка Экимчан Амурской области. По предворительной информацией, на борту воздушного судна находились два человека — пилоты.
«Самолет не амурских авиалиний, из Хабаровска, по предварительной информации, на борту были только два пилота, разбился в районе Экимчана. На месте работают сотрудники МЧС», — приводит РИА «Новости» слова представителя регионального Министерства транспорта.
10 октября в Сирии на на аэродроме Хмеймим, разбился российский самолет СУ-24. Экипаж погиб.