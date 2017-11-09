{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
10:03  09 ноября 2017 0

Живодер из ХМАО выбросил дворнягу из окна на глазах у детей

Бездомная семья. Курган, дворняга, собака
Мужчина жестоко расправился с соседской собакойФото: Игорь Меркулов

В Нижневартовский районный суд направили уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко расправился с собакой на глазах у детей. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Нижневартовского района.

Инцидент произошел в июле 2017 года. В гости к мужчине зашел сосед со своей дворняжкой. Товарищи пили спиртное, после чего сосед ушел, оставив своего питомца поиграть с детьми. Пьяному главе семейства чем-то не понравилось поведение собаки, и он выбросил ее из окна четвертого этажа на глазах у малышей. Животное погибло.

Против живодера было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными», ему грозит до полугода ареста.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект о существенном ужесточении наказания за издевательство над животными. Виновным будет грозить срок лишения свободы от трех до пяти лет.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров