Живодер из ХМАО выбросил дворнягу из окна на глазах у детей

В Нижневартовский районный суд направили уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко расправился с собакой на глазах у детей. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Нижневартовского района.
Инцидент произошел в июле 2017 года. В гости к мужчине зашел сосед со своей дворняжкой. Товарищи пили спиртное, после чего сосед ушел, оставив своего питомца поиграть с детьми. Пьяному главе семейства чем-то не понравилось поведение собаки, и он выбросил ее из окна четвертого этажа на глазах у малышей. Животное погибло.
Против живодера было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными», ему грозит до полугода ареста.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект о существенном ужесточении наказания за издевательство над животными. Виновным будет грозить срок лишения свободы от трех до пяти лет.