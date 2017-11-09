{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
08:49  09 ноября 2017 0

В России живодеров будут сажать на пять лет

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, проход запрещен, закрытая территория, щенок, сторожевой пес, осторожно злая собака, охраняемая зона
Сейчас за издевательства над животными хулиганы в основном получают штрафФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума рассмотрит предложение существенно ужесточить наказание за издевательство над животными. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента.

За издевательство над животным предлагается сажать на срок до трех лет, следует из текста документа. То же деяние, совершенное группой лиц или в присутствии несовершеннолетних, повлечет наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает «Русская планета».

«Усиление санкций в проектируемой статье обусловлено тем, что жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали, и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости», — цитирует RT пояснительную записку к законопроекту.

В настоящее время в России действующее законодательство предусматривает существенно более мягкое наказание. В основном — штраф, который может доходить до 300 тысяч рублей. В особо тяжелых случаях, когда преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору — до трех лет лишения свободы.

Отметим, на Урале случаи издевательства над животными происходят регулярно. Так, живодер в Чебаркуле в конце октября повесил собаку рядом с жилыми домами, а в начале ноября едва не снял скальп с другого пса.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров