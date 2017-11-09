В России живодеров будут сажать на пять лет

08:49 09 ноября 2017 0

Сейчас за издевательства над животными хулиганы в основном получают штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума рассмотрит предложение существенно ужесточить наказание за издевательство над животными. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента.

За издевательство над животным предлагается сажать на срок до трех лет, следует из текста документа. То же деяние, совершенное группой лиц или в присутствии несовершеннолетних, повлечет наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает «Русская планета».

«Усиление санкций в проектируемой статье обусловлено тем, что жестокость по отношению к животным причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали, и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости», — цитирует RT пояснительную записку к законопроекту.

В настоящее время в России действующее законодательство предусматривает существенно более мягкое наказание. В основном — штраф, который может доходить до 300 тысяч рублей. В особо тяжелых случаях, когда преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору — до трех лет лишения свободы.

Отметим, на Урале случаи издевательства над животными происходят регулярно. Так, живодер в Чебаркуле в конце октября повесил собаку рядом с жилыми домами, а в начале ноября едва не снял скальп с другого пса.