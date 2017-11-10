{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Внимание! Боевики скрываются на автосервисах
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
16:18  10 ноября 2017 0

«Янки трусливые, они обнаглели». Коммунисты требуют разорвать дипломатические отношения с США

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, боксерские перчатки, противостояние россия сша, поединок россия сша
В Госдуме принимают решение о зеркальных мерах после нападок на российский телеканалФото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуме России требуют разорвать дипломатические отношения с США и закрыть российское небо для американских самолетов. Поводом для заявления стало требование минюста Соединенных Штатов к российскому телеканалу Russia Today (RT) зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

С заявлением выступил депутат Госдумы, один из руководителей КПРФ Николай Харитонов. На заседании он заявил, что «янки трусливые, они обнаглели» и добавил, что «никакие постановления зеркального отражения не дают… Необходимо разорвать дипломатические отношения, если мы сильные и суверенные, и закрыть небо для пролетов самолетов».

В российском парламенте принимают решение о том, как ответить на притеснение RT. В частности, прорабатывается предложение распространить закон об иностранных агентах на американские СМИ (так называемые зеркальные меры), пишет Regnum. В Союзе журналистов России эту инициативу назвали вынужденной мерой, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что минюст США потребовал от американского филиала российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября текущего года. Журналистам пригрозили, что если требования не будут выполнены, то глава филиала будет арестован, а счета компании заморозят.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров