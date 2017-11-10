16:18 10 ноября 2017 0

В Госдуме принимают решение о зеркальных мерах после нападок на российский телеканал Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуме России требуют разорвать дипломатические отношения с США и закрыть российское небо для американских самолетов. Поводом для заявления стало требование минюста Соединенных Штатов к российскому телеканалу Russia Today (RT) зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

С заявлением выступил депутат Госдумы, один из руководителей КПРФ Николай Харитонов. На заседании он заявил, что «янки трусливые, они обнаглели» и добавил, что «никакие постановления зеркального отражения не дают… Необходимо разорвать дипломатические отношения, если мы сильные и суверенные, и закрыть небо для пролетов самолетов».

В российском парламенте принимают решение о том, как ответить на притеснение RT. В частности, прорабатывается предложение распространить закон об иностранных агентах на американские СМИ (так называемые зеркальные меры), пишет Regnum. В Союзе журналистов России эту инициативу назвали вынужденной мерой, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что минюст США потребовал от американского филиала российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября текущего года. Журналистам пригрозили, что если требования не будут выполнены, то глава филиала будет арестован, а счета компании заморозят.