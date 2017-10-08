МИД собирается ограничить работу американских СМИ в России

Россия зеркально ответит на ограничения деятельности журналистов телеканала RT в США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, против российских журналистов в США был применен весь административный ресурс, в том числе и пропаганда. Она напомнила. что в России действует с 1991 года закон «О СМИ», в котором есть статья о том, что если какая-либо страна применяет в отношении российских журналистов ограничительные меры, то Россия имеет право отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории РФ, пишет «Газета.Ru».
«Все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ, здесь, на территории России», — подчеркнула Мария Захарова.
Официальный представитель дипломатического ведомства уточнила, что Россия ранее никогда не использовала эту статью законодательства в отношении иностранных журналистов «в качестве фактора давления».
Ранее стало известно, что Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.