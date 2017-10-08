{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
17:03  08 октября 2017 0

МИД собирается ограничить работу американских СМИ в России

Медиа-форум
Мария Захарова пригрозила СМИ США за притеснения RTФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия зеркально ответит на ограничения деятельности журналистов телеканала RT в США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, против российских журналистов в США был применен весь административный ресурс, в том числе и пропаганда. Она напомнила. что в России действует с 1991 года закон «О СМИ», в котором есть статья о том, что если какая-либо страна применяет в отношении российских журналистов ограничительные меры, то Россия имеет право отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории РФ, пишет «Газета.Ru».

«Все, что будет совершаться в отношении российских журналистов, вообще в принципе телеканала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов американских СМИ, здесь, на территории России», — подчеркнула Мария Захарова.

Официальный представитель дипломатического ведомства уточнила, что Россия ранее никогда не использовала эту статью законодательства в отношении иностранных журналистов «в качестве фактора давления».

Ранее стало известно, что Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров