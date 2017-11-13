Челябинцы поделились в соцсети «ВКонтакте» фотографиями застрявшей пожарной машины в одном из городских дворов. На улице Воровского посреди дороги щебнем была засыпана огромная яма, в которую и угодили пожарные.
Как сообщает автор поста Настя Бережецкая, вытаскивали автомобиль спецслужбы полтора часа. Пожарные ехали на ложный вызов в дом напротив. «Но если бы было что-то серьезное, не знаю что бы они делали», — беспокоится за безопасность населения автор записи.
Другие пользователи отреагировали на этот случай недовольством. «Вся Россия в одном фото…», — пишет Екатерина Городокина. «Это ужас, пожарные машины уже проваливаются в городе», — комментирует со злыми смайликами Елена Сергеева. «То ли еще будет.....», — сокрушается Наталья Варламова.
Ранее жители Кургана пожаловались на проблему проезда в один из районов города из-за масштабной стройки. В случае чрезвычайной ситуации туда не смогут проехать ни медики, ни пожарные.