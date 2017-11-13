{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
10:47  13 ноября 2017 0

В Челябинске ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в яму. ФОТО

Пожарная машина застряла на улице ВоровскогоФото: группа «Регион-74 | Челябинск», «ВКонтакте»

Челябинцы поделились в соцсети «ВКонтакте» фотографиями застрявшей пожарной машины в одном из городских дворов. На улице Воровского посреди дороги щебнем была засыпана огромная яма, в которую и угодили пожарные.

Как сообщает автор поста Настя Бережецкая, вытаскивали автомобиль спецслужбы полтора часа. Пожарные ехали на ложный вызов в дом напротив. «Но если бы было что-то серьезное, не знаю что бы они делали», — беспокоится за безопасность населения автор записи.

Другие пользователи отреагировали на этот случай недовольством. «Вся Россия в одном фото…», — пишет Екатерина Городокина. «Это ужас, пожарные машины уже проваливаются в городе», — комментирует со злыми смайликами Елена Сергеева. «То ли еще будет.....», — сокрушается Наталья Варламова.

Ранее жители Кургана пожаловались на проблему проезда в один из районов города из-за масштабной стройки. В случае чрезвычайной ситуации туда не смогут проехать ни медики, ни пожарные.

Фото: группа «Регион-74 | Челябинск», «ВКонтакте»
Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров