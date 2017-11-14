12:48 14 ноября 2017 0

Житель дома с оружием в руках защищал свое право судиться с управляющей компанией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге утром 14 ноября жителя одного из домов на Уралмаше избили представители управляющей компании. Перед этим мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета — он пытался отогнать электриков, которые пытались «за долги» отключить его квартиру, но не смогли показать соответствующие документы. Сам пострадавший говорит, что на него накинулись неожиданно. Житель и Орджоникидзевская УЖК конфликтуют из-за двухлетней суммы долга за отопление, хотя все это время в квартире тепла не было.

«Выхожу на площадку. Стоит кто-то, копается в щитке. Я спрашиваю — кто вы, какие есть документы, на основании которых вы это делаете? Но никаких документов не показали. С ними молодой человек был, я так понимаю теперь, какой-то представитель службы безопасности УК. Тоже ничего пояснить не смог. С моей точки зрения, кто-то незаконно пытается у меня отрезать электричество. У меня есть травматический пистолет. Я, как и положено по закону, выстрелил в воздух, предупредил. Они убежали», — рассказывает Михаил, житель дома на Уралмаше.

Через некоторое время он вышел на улицу и увидел, что к группе электриков присоединился мужчина лет 45 — как предполагает Михаил, это был глава службы безопасности «управляшки».

«Он спросил, кто стрелял, я спокойно ответил, что я. Они на меня набросились всей толпой, повалили, куртку порвали. Приехала полиция», — рассказывает потерпевший.

В самой УК случившееся прокомментировали по-другому. «У электриков было уведомление об отключении должника, и вот при выходе бригады произошел такой инцидент — человек стал стрелять», — уверяет руководитель отдела маркетинга и рекламы «ЗАО Орджоникидзевская УЖК» Вячеслав Семкин.

Конфликт, который перерос в столкновение с оружием и привлечением полиции, тянется между жильцом и «управляшкой» уже два года. Как рассказывает Михаил, после капремонта, что прошел в доме два года назад, в его квартире пропало отопление: «УК говорила, что у меня с батареями что-то не так, хотя именно эта же компания мне их и ставила — десять лет назад, когда была еще муниципальной. После капремонта сделать все нормально они то ли не могли, то ли не хотели. Год я просил разобраться «Орджоникидзевскую», потом наш дом ушел под другую управляющую компанию, но им «Орджо» всячески препятствовала в решении моей проблемы — то ключи не отдавала, то документы. И вот в мае наш дом опять ушел опять под «Орджоникидзевскую».

«Я плюнул на все, наладил отопление в квартире за свой счет. С сентября, как запустили систему, начал платить. А они мне нарисовали долг за два года, — около 80 тысяч рублей», —рассказывает екатеринбуржец.

В суд представители «управляшки» не обращались. По словам Михаила, это дело было для Орджоникидзевской УЖК заведомо проигрышным. У Михаила на руках — как минимум три акта о том, что в квартире нет отопления, причем подписанные все той же управляющей компанией. То есть услуга фактически в квартиру не поставлялась, и потому выставлять за нее счет нельзя.

В УК говорят, что работа по обращению в суд идет параллельно с выставлением уведомления об оплате долга. Здесь сильно удивились тому, что жилец два года сидел без отопления, безуспешно пытаясь его наладить, но сумели аргументировать требование оплаты тем, что квартира совсем уж холодной не была.

«Ну, через его квартиру проходят же общедомовые стояки, значит, квартира пользуется теплом дома. К нему [тепло] поступает через стены от соседних квартир, то есть жилец обязан платить», — говорит представитель УК Вячеслав Семкин.

Сейчас, по нашим данным, все участники конфликта на Орджоникидзе, 22 находятся в отделе полиции №15, где их опрашивают сотрудники полиции.