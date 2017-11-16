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16 ноября 2017
15:18  16 ноября 2017 0

В Москве эвакуировали Госдуму и Совет Федерации

Предновогодняя Москва. Иллюминация, госдума, траур, герб ссср, триколор, спущенный флаг, новый год, вечерняя москва
Здание Госдумы осматривают взрывники и полицейскиеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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СМИ сообщают об минировании зданий Государственной Думы и Совета Федерации в Москве. По приблизительным данным, эвакуировано порядка 400 человек.

Как пишет «Интерфакс», решение об эвакуации было принято после поступившего анонимного звонка об угрозе взрыва. Из здания Госдумы на Охотном ряду вывели около 200 человек, и еще примерно столько же — из здания Совфеда на Большой Дмитровке.

Ранее «URA.RU» сообщало, что новая волна минирований началась и в Екатеринбурге. В четверг, 16 ноября, поступили анонимные сообщения о якобы заминированных «Белом доме», железнодорожном вокзале, торговых центрах и нескольких школах. Спасатели эвакуировали людей и приступили к осмотру объектов.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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