14:33 16 ноября 2017 0

Школьников экстренно вывели с уроков в сменной обуви Фото: соцсети

В Екатеринбурге в эти минуты идет эвакуация людей из «Белого дома», торговых центров «Мега», «Карнавал», «Мегаполис» и «Глобус» из-за звонков о минировании зданий. Как отмечают екатеринбуржцы в соцсетях, людей из ТРЦ эвакуируют через все выходы.

Как указано в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте», эвакуация из-за звонков о минировании идет также из школ № 175, № 154, № 24, № 23, № 69, а также школы № 19 в Академическом районе.

Также в Екатеринбурге эвакуируют железнодорожный вокзал — об этом «URA.RU» сообщил житель города по имени Равиль. «Нас всех вывели из здания, приехал ОМОН с собаками, стоит скорая, пожарная, воют сирены, — рассказал агентству очевидец. — Мы все стоим на улице, на привокзальной площади».

1/4 Фото: соцсети

«Если это так и будет продолжаться, то все будут верить в ложные вызовы. Потом, когда реально заминируют, никто не поверит и будет дальше ходить по магазинам», — предположил один из эвакуированных из «Меги», Иван Уралов. «Решила в единственный выходной в „Меге“ отдохнуть, а там всех эвакуировали», — написала Виктория Чернавина. «Представляю, какая опа будет твориться в предновогодний период», — предположил подписчик под ником Сан Саныч. «Флешмобы зашли слишком далеко)). Но, кстати… меня не перестает покидать мысль, что когда шуточные эвакуации всем начнут надоедать, люди и службы расслабятся, начнутся реальные минирования…» — предположил Вальдемар Дитрих.

В последний раз, как ранее писало «URA.RU», взрывные устройства в торговых центрах Екатеринбурга искали 5 ноября. Тогда из торговых центров «Кристалл» на Малышева, 71, «Гулливер» на 40-летия ВЛКСМ, «Лимеранс» на Воеводина 8, «Сила Воли» на Толмачева, 22 и «БУМ» на Вайнера, 19 эвакуировали несколько тысяч человек.