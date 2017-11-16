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16 ноября 2017
16:08  16 ноября 2017 0

В России введут систему tax free

Клипарт. Санкт-Петербург, карта, иностранец, глонас, gps, азиат, турист
В день иностранцу нужно будет потратить 10 тысяч рублей, чтобы рассчитывать на компенсациюФото: Александр Елизаров © URA.RU

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект о введении в стране системы tax free. Механизм дает иностранным гостям право вернуть НДС за покупку товаров при вывозе продукции за границы Евразийского экономического союза.

Для того, чтобы вернуть часть потраченных средств, иностранцу необходимо израсходовать не менее 10 тысяч рублей в день с учетом налога и сохранить чек, пишет телеканал 360. При этом на подакцизные товары услуга не распространяется. В документе учитывается, что правительство РФ может определить и список других товаров, не попадающих под механизм, сообщает «Национальная служба новостей».

Власти России надеются, что tax free поспособствует продвижению российских товаров и даст толчок туризму, пишет РИА «Новости». До 1 октября 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи механизм будет работать в пилотном режиме. Затем по всей стране будет введена автоматизированная система.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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