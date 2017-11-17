У алиментщика с Урала забрали «Ягуар» за 115 тысяч долларов

Житель Среднеуральска не выплачивал алименты своей дочери, из-за чего у него появилась задолженность в размере более 115 тысяч рублей. Судебные приставы в счет погашения этой суммы арестовали у него автомобиль марки Jaguar. Об этом сообщается в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В ведомстве сообщают, что 31-летний трудоспособный, но нигде не работающий мужчина не платит алименты своей десятилетней дочке, несмотря на то, что в 2016 году суд снизил размер алиментов. В связи с этим судебными приставами был арестован автомобиль уральца Jaguar X-Type 2007 года выпуска. Должнику пришлось в добровольном порядке предоставить приставам документы, ключи и свою машину, хотя он не был готов отдать любимый автомобиль даже в счет погашения задолженности перед собственным ребенком.
В настоящее время автомобиль оставлен на хранение взыскателю алиментов — матери ребенка. Позже ее продадут на торгах и вырученные средства пойдут в счет погашения алиментных платежей.
Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей найти альтернативу алиментам, чтобы «окончательно не добивать семью».