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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
13:14  17 ноября 2017 1

У алиментщика с Урала забрали «Ягуар» за 115 тысяч долларов

У должника забрали Jaguar X-Type 2007 года выпускаФото: Wikimedia Commons

Житель Среднеуральска не выплачивал алименты своей дочери, из-за чего у него появилась задолженность в размере более 115 тысяч рублей. Судебные приставы в счет погашения этой суммы арестовали у него автомобиль марки Jaguar. Об этом сообщается в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В ведомстве сообщают, что 31-летний трудоспособный, но нигде не работающий мужчина не платит алименты своей десятилетней дочке, несмотря на то, что в 2016 году суд снизил размер алиментов. В связи с этим судебными приставами был арестован автомобиль уральца Jaguar X-Type 2007 года выпуска. Должнику пришлось в добровольном порядке предоставить приставам документы, ключи и свою машину, хотя он не был готов отдать любимый автомобиль даже в счет погашения задолженности перед собственным ребенком.

В настоящее время автомобиль оставлен на хранение взыскателю алиментов — матери ребенка. Позже ее продадут на торгах и вырученные средства пойдут в счет погашения алиментных платежей.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей найти альтернативу алиментам, чтобы «окончательно не добивать семью».

Ксения Томашова
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