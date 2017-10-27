Жириновский потребовал найти замену алиментам

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей найти альтернативу алиментам. Так он прокомментировал принятый ранее законопроект об усовершенствовании процедуры взыскания алиментов.
«Когда мы силовыми методами взыскиваем, это значит, мы до конца добиваем семью», — приводит слова депутата «Ридус». На пленарном заседании Госдумы Жириновский заявил, что сама формулировка «совершенствование процедуры взыскания алиментов» уже несет определенный репрессивный характер.
Он напомнил, что ЛДПР не раз выходила с предложением, чтобы государство выплачивало алименты в случае развода.
Как писало «URA.RU», ранее Госдума приняла новый порядок взыскания алиментов. Теперь закон обязывает организации и лиц, отчисляющих выплаты на детей, индексировать их.