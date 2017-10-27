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27 октября 2017
18:47  27 октября 2017 0

Жириновский потребовал найти замену алиментам

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, жест рукой
Жириновский предлагает государству выплачивать алименты в случае разводаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей найти альтернативу алиментам. Так он прокомментировал принятый ранее законопроект об усовершенствовании процедуры взыскания алиментов.

«Когда мы силовыми методами взыскиваем, это значит, мы до конца добиваем семью», — приводит слова депутата «Ридус». На пленарном заседании Госдумы Жириновский заявил, что сама формулировка «совершенствование процедуры взыскания алиментов» уже несет определенный репрессивный характер.

Он напомнил, что ЛДПР не раз выходила с предложением, чтобы государство выплачивало алименты в случае развода.

Как писало «URA.RU», ранее Госдума приняла новый порядок взыскания алиментов. Теперь закон обязывает организации и лиц, отчисляющих выплаты на детей, индексировать их.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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