{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
19 ноября 2017
18 ноября 2017
17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Ямала
12:45  20 ноября 2017 0

На Ямале пострадал высокопоставленный сотрудник крупной компании

Чечня, балконы
Мужчина упал с балконаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде выпал из окна топ-менеджер Управляющей компании «Ямалкомэнерго». Мужчина, как выяснилось, курил на балконе и упал по неосторожности.

Ранее в СМИ ЯНАО появилась информация о том, что пострадавшим был заместитель директора компании «Ямалкоммунэнерго». Как сообщили «URA.RU» в энергокомпании, эта информация не соответствует действительности. «В публикации-источнике была допущена ошибка в наименовании организации. Пострадал сотрудник иной компании — УК „Ямалкомэнерго“. АО „Ямалкоммунэнерго“ сообщает, что с указанной организацией ни договорных, ни каких-либо других юридически оформленных отношений не имеет!», — уточнили в компании.

В окружной больнице информагентству «Север-Пресс» сообщили, что врачи скорой помощи зарегистрировали у выпавшего мужчины состояние сильного алкогольного опьянения и множественные травмы. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в отделение окружной клинической больницы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров