На Ямале пострадал высокопоставленный сотрудник крупной компании

В Салехарде выпал из окна топ-менеджер Управляющей компании «Ямалкомэнерго». Мужчина, как выяснилось, курил на балконе и упал по неосторожности.
Ранее в СМИ ЯНАО появилась информация о том, что пострадавшим был заместитель директора компании «Ямалкоммунэнерго». Как сообщили «URA.RU» в энергокомпании, эта информация не соответствует действительности. «В публикации-источнике была допущена ошибка в наименовании организации. Пострадал сотрудник иной компании — УК „Ямалкомэнерго“. АО „Ямалкоммунэнерго“ сообщает, что с указанной организацией ни договорных, ни каких-либо других юридически оформленных отношений не имеет!», — уточнили в компании.
В окружной больнице информагентству «Север-Пресс» сообщили, что врачи скорой помощи зарегистрировали у выпавшего мужчины состояние сильного алкогольного опьянения и множественные травмы. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в отделение окружной клинической больницы.