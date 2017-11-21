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21 ноября 2017
13:14  21 ноября 2017 0

Кадыров предложил захоронить останки Сталина в Грузии

Памятники революции. Курган, сталин иосиф, банер
Тело Сталина нужно вернуть на родину, считает КадыровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с предложением передать останки Иосифа Сталина Грузии, а также захоронить тело Владимира Ленина и увековечить память о Никите Хрущеве. При этом он отметил, что не хочет задеть тем самым чьи-либо чувства.

По мнению Кадырова, передача останков Сталина Грузии — это справедливо по отношению к стране, так как она была родиной Сталина и частью Советского Союза, которым он руководил. Кадыров добавил, что россияне «вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию», сообщает телеканал 360.

Хрущева глава Чечни назвал человеком, который внес «огромный вклад в торжество справедливости в отношении чеченцев и ингушей». Ставить или нет ему памятник, решат российские власти, но Кадыров убежден, что Россия должна помнить его имя.

Что касается захоронения тела Ленина, Кадыров подчеркнул, что это исключительно его мнение и он не собирается задевать чьи-то чувства. «Хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там находится». По мнению главы Чечни, Ленина стоит предать земле как бывшего главу СССР, а на его могиле поставить памятник. «Никакие общественные организации или политические партии не должны пытаться узурпировать право на это решение», — подчеркнул он.

Баллотирующаяся в президенты России телеведущая Ксения Собчак ответила ранее на слова Кадырова о захоронении тела Ленина. Она считает, что решение об этом должен принимать народ, а не президент, напоминает «Национальная служба новостей». Как сообщало RT, Собчак предложила провести по этому вопросу референдум. В ответ на это лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не допустит захоронения тела советского вождя, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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