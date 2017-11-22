16:32 22 ноября 2017 0

Предприниматель Ирина Плещева возвращается в политику Фото: архив Ирины Плещевой

Одна из ярких южноуральских предпринимателей Ирина Плещева возвращается в политику. По итогам прошедшего в Москве форума киоскеров, коммерсантка подготовит докладную записку о нарушениях при сносе временных некапитальных объектов и выступит в суде против мэрии, сообщила она корреспонденту «URA.RU».

«На форуме я рассказала, что у нас мэрия активно зачищает 26 гостевых маршрутов и сносит киоски и павильоны, которые якобы установлены без разрешений, хотя на момент установки разрешения были, а сейчас их попросту не выдают сами же чиновники. Это делается на основании незаконного Положения о демонтаже [временных некапитальных объектов]. Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мишеловин попросил написать мотивированную жалобу и направить лично ему. Следом за мной выступал представитель Оренбурга, где готовится такое же Положение о демонтаже. Мишеловин сказал, что многие губернаторы получили выговор, а мэры лишились должностей за подобные документы. Только в Москве был исключительный случай, но там сносили павильоны с выплатой компенсации», — рассказала Плещева.

Активистка также намерена войти от регионального отделения Коалиции владельцев малых торговых форматов киоскеров, который она возглавляет, в судебное разбирательство по иску ООО Аналитическая группа «Эксперт» Якова Севастьянова (брат экс-омбудсмена Алексея Севастьянова) об отмене Положения о демонтаже. «Сейчас я готовлю экспертное заключение в суд. Считаю, что гордума существенно выходит за рамки компетенции, утвердив Положение о демонтаже, а мэрия — следуя этому документу», — утверждает предприниматель.

В администрации Челябинска спокойно отнеслись к намерению Плещевой вернуться в публичную повестку. Руководитель управления торговли мэрии Сергей Березуев не видит причин сомневаться в решении гордумы, утвердившей Положение о демонтаже. «В прокуратуре проводили антикоррупционную экспертизу документа. Были замечания, которые устранены. Ирина Плещевой мы не можем запретить участвовать в судебных разбирательствах и иной деятельности. Это ее законное право. Мы также действуем строго в соответствии с законом», — подчеркнул чиновник.

Другой собеседник в мэрии предположил, что гнев Ирины Плещевой связан с требованием властей до 1 декабря демонтировать ее незаконный павильон по улице скульптора Головницкого, установленный там еще четыре года назад. Мэрия расчистила там почти всю площадку, но пока не убрали павильон Плещевой, поскольку он установлен на капитальном фундаменте. Кроме того, предприниматель проиграла аукцион на аренду этого участка под торгово-остановочный комплекс.

Ирина Плещева запомнилась серией акций в защиту владельцев киосков и павильонов. Ее митинги проходили у стен резиденций бывшего полпреда президента в УрФО Николая Винниченко в Екатеринбурге и у резиденции южноуральского экс-губернатора Петра Сумина. В 2009 году она баллотировалась в мэры Челябинска, уступив только победителю Михаилу Юревичу, его предшественнику и главному оппоненту Вячеславу Тарасову и тогдашнему лидеру КПРФ Петру Свечникову. В 2011 году Ирину Плещеву включили в состав Общественной палаты города и избрали председателем комиссии по внутримуниципальному взаимодействию, общественному контролю и экспертизе. Она активно защищала права малого бизнеса еще несколько лет. Но в последние годы о ней было мало слышно.

На выборах 2014 года выяснилось, что у Ирины Плещевой есть судимость. В первой половине 1990-х в России еще действовал Уголовный кодекс РСФСР со статей 165 о превышении лимита по вывозу валюты за рубеж. Разрешалось иметь при себе только 2 тыс. долларов, а у Ирины Плещевой в зарубежной поездке при себе оказалось больше. Наказание было условным, судимость быстро погашена, а в 1996 году вступил в действие новый УК РФ, в котором уже отсутствовала статья за вывоз валюты. Некоторые судимые по статье 165 УК РСФСР добились реабилитации, а челябинка не стала этого делать. И забыла указать судимость на муниципальных выборах. Поэтому ее кандидатуру сняли, и пришлось подавать документы заново, уже с указанием судимости.