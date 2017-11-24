{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
23 ноября 2017
01:31  24 ноября 2017 0

Московский суд удовлетворил иск «Альфа-банка» на 700 млн долларов

Пермь. Клипарт., альфа банк
«Альфа-банку» удалось взыскать 700 млн долларов по кредитным договорамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к бизнесмену Алексею Хотину о взыскании порядка 700 млн долларов.

«Удовлетворить заявленные исковые требования, взыскать с Хотина в пользу АО „Альфа-банк“ задолженность по договорам поручительства», — цитирует РАПСИ судью Ирину Афанасьеву

Ранее, как напоминает агентство, суд объединил четыре гражданских дела по искам «Альфа-банка» к бизнесмену в одно производство. Последний, к слову, выступал поручителем по кредитным договорам на указанную сумму, которые были заключены банком с ООО «Бриз», АО «Корпорация „Агрегат“», ЗАО «Экстракт-Фили» и ЗАО «Оптиматехностимул».

Поскольку заемщики нарушили пункты кредитных договоров, банк решил досрочно потребовать вернуть выданные ранее кредиты. Однако эти требования выполнены не были. Бизнесмен, к слову, намерен обжаловать решение Мещанского суда Москвы. Как сообщило РБК со ссылкой на представителей бизнесмена, эта сторона считает, что оснований для досрочного погашения кредита нет.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров