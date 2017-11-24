Московский суд удовлетворил иск «Альфа-банка» на 700 млн долларов

01:31 24 ноября 2017 0

«Альфа-банку» удалось взыскать 700 млн долларов по кредитным договорам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к бизнесмену Алексею Хотину о взыскании порядка 700 млн долларов.

«Удовлетворить заявленные исковые требования, взыскать с Хотина в пользу АО „Альфа-банк“ задолженность по договорам поручительства», — цитирует РАПСИ судью Ирину Афанасьеву

Ранее, как напоминает агентство, суд объединил четыре гражданских дела по искам «Альфа-банка» к бизнесмену в одно производство. Последний, к слову, выступал поручителем по кредитным договорам на указанную сумму, которые были заключены банком с ООО «Бриз», АО «Корпорация „Агрегат“», ЗАО «Экстракт-Фили» и ЗАО «Оптиматехностимул».

Поскольку заемщики нарушили пункты кредитных договоров, банк решил досрочно потребовать вернуть выданные ранее кредиты. Однако эти требования выполнены не были. Бизнесмен, к слову, намерен обжаловать решение Мещанского суда Москвы. Как сообщило РБК со ссылкой на представителей бизнесмена, эта сторона считает, что оснований для досрочного погашения кредита нет.