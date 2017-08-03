Акционер банка «Югра» требует возбудить уголовное дело против временной администрации

21:22 03 августа 2017 0

Временная администрация, по мнению акционеров банка, творит беззаконие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Миноритарий банка «Югра» Андрей Коршунов (обладатель 1% акций) требует привлечь к уголовной ответственности главу временной администрации банка Дмитрия Онегина. Как написал в заявлении в Генпрокуратуру РФ Коршунов, Онегин умышленно снизил размер собственных средств на 38,69 млрд рублей.

В заявлении Коршунова, распространенном пресс-службой основного собственника банка Алексея Хотина, указано, что глава временной администрации специально снизил размер собственных средств на 38,69 млрд рублей, несмотря на возражения бухгалтеров банка, без каких-либо первичных учетных документов.

Миноритарный акционер также пишет, что стоимость 29 объектов недвижимости банка была намеренно снижена с 16,5 до 5,2 млрд рублей. Коршунов подчеркнул, что кадастровая стоимость этих объектов более чем на 2,5 млрд рублей выше установленной приказами Онегина. Также заявитель указал, что Онегин многие приказы подписывал «задним числом». По его мнению, это сделано для того, чтобы регулятор успел подготовить ответ на протесты Генпрокуратуры, пишет «Интерфакс».

Коршунов просит надзорный орган провести проверку изложенных им фактов, а также произвести выемку документов в кредитной организации, которые покажут нарушения со стороны временной администрации.

Отметим, 28 июля Банк России отозвал лицензию у банка «Югра». По заявлению регулятора, отрицательный капитал у кредитной организации превысил семь млрд рублей. Сейчас акционеры банка пытаются оспорить в суде назначение регулятором временной администрации и моратория на совершение операций.