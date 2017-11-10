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10 ноября 2017
22:03  10 ноября 2017 0

«Югру» обязали заплатить «Альфа-банку» 2,6 млрд рублей. Хотин намерен обжаловать решение

Банк Югра. Сургут, банк югра
Бывший владелец уверен, что к делу подошли формальноФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Крах банка «Югра»
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Суд принял решение удовлетворить требование «Альфа-банка» к основному владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. По решению Мещанского суда, он должен погасить долг по договору займа в размере 2,6 млрд рублей. Хотин намерен обжаловать это решение.

Как отмечает РБК, «Альфа-банк» опасался, что в скором времени «Югра» не сможет погасить долг и подал иск, чтобы гарантировать выплаты. Алексей Хотин пытался предложить план по реструктуризации долга, но он не устроил «альфовцев». «Рассматривая судебную процедуру как вынужденную меру, мы открыты к дальнейшему поиску взаимоприемлемого решения», — сообщил представитель пресс-службы «Альфа-банка».

Экс-владелец «Югры» намерен подать апелляционную жалобу на решение московского суда. Он считает, что «оснований для досрочного погашения кредита нет», сообщил адвокат Хотина и добавил, что суд подошел к рассмотрению дела формально. По словам защиты, за десять лет сотрудничества компания вернула «Альфа-банку» около 200 млн долларов, а нынешний долг выплачивала согласно всем договоренностям.

Иск «Альфа-банка» был зарегистрирован 19 октября 2017 года. 2 ноября началось рассмотрение дела, а меньше чем через неделю было вынесено решение.

Ранее стали известны причины, по которым ЦБ лишил «Югру» лицензии. Аргументы были изложены в письме «для служебного пользования» председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным. Среди причин: «Югра» не являлся системно значимым банком, банк не привлекал средства компаний, не связанных с бенефициаром, и не имел межбанковских кредитов.

Семен Гринберг
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