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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
09:36  24 ноября 2017 0

Уральской девочке, которая застряла в яме с глиной, выплатят компенсацию

Грязь на дорогах Кургана., грязь в городе, ноги в сапогах
Ребенок стал звать на помощь, когда не смог выбратьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Нижнего Тагила возместит моральный ущерб 12-летней девочке, которая провалилась по пояс в яму с водой и глиной и застряла. Вызволить пострадавшую удалось лишь с бригаде поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 4 июля возле недействующей заправки на улице Алтайская. Ребенок стал звать на помощь после того, как застрял в яме. Силовики установили, что следить за участком должны были городские власти.

В результате Дзержинский районный суд взыскал с администрации Нижнего Тагила 10 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя в счет компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как писало «URA.RU», ранее ребенка засосало в грязь на детской площадке, открытой три дня назад.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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