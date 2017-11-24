Уральской девочке, которая застряла в яме с глиной, выплатят компенсацию

Администрация Нижнего Тагила возместит моральный ущерб 12-летней девочке, которая провалилась по пояс в яму с водой и глиной и застряла. Вызволить пострадавшую удалось лишь с бригаде поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел вечером 4 июля возле недействующей заправки на улице Алтайская. Ребенок стал звать на помощь после того, как застрял в яме. Силовики установили, что следить за участком должны были городские власти.
В результате Дзержинский районный суд взыскал с администрации Нижнего Тагила 10 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя в счет компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как писало «URA.RU», ранее ребенка засосало в грязь на детской площадке, открытой три дня назад.