19:57 23 ноября 2017 0

На благоустройство двора ушло почти 6 млн рублей Фото: скрин видеоролика ОНФ

В городе Цивильск (Чувашия) школьник не смог самостоятельно выбраться из грязи на детской площадке, которую торжественно открыли после благоустройства три дня назад. Почти 20 минут мальчик не мог освободиться, пока ему на помощь не пришли взрослые.

ЧП в злосчастном дворе засняли на видео активисты Общероссийского Народного Фонда (ОНФ), которые проверяли, на какой стадии находится формирование комфортной городской среды. Мальчик сообщил членам ОНФ, что хотел покататься на качелях, но застрял в грязи. Его удалось оттуда извлечь, но сапоги ребенка остались на месте ЧП, словно зацементированные.

«Пап, не надо, не подходи! Отойди! Ты провалишься», — говорит ребенок во время процесса спасения. «Жесть, что за бардак устроила управляющая компания из детской площадки. Здоровый на вид мужик не смог вытащить обувь ребенка из этого месива!»; «В текстурах застрял»; «В скрепах увяз», — приводит реакцию пользователей соцсетей «Ридус».

Оказалось, что подрядчик, который занимался благоустройством двора, завез туда чернозем, но не огородил территорию в целях безопасности. В итоге торф и чернозем просто складировали на свободное место, которым оказалась игровая площадка. Всего на благоустройство двора было выделено 6,3 млн рублей из муниципального бюджета.

«Буквально за три дня до нас здесь побывали региональные и муниципальные чиновники, которые приняли участие в открытии благоустроенного пространства», — рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Чувашии Владислав Солдатов. Он добавил, что на площадке действительно провели запланированную работу, установили игровые формы, но не учли, в том числе при проектировании, требований безопасности и элементарного комфорта. По словам Солдатова, материалы, которые завезли для покрытия игровой зоны, можно было использовать только для озеленения.