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Главные новости Югры
14:47  27 ноября 2017 0

Предприниматели из Югры готовятся обратиться к Бастрыкину. «Все в сговоре, я не вижу возможности решить проблему в ХМАО»

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СКР Александр БастрыкинФото: Официальный сайт президента РФ

Предприниматели из Мегиона, обвинявшие муниципальные власти в рейдерском захвате гаражного кооператива, намерены обратиться за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. По их мнению, местные чиновники и силовики находятся в сговоре и не решают проблему.

Как сообщила «URA.RU» жительница Мегиона Валентина Сирота, в 2013 году в Мегионе группой граждан и индивидуальных предпринимателей был построен гаражный комплекс с автомойкой и ритуальным залом на земле, арендованной ООО «Северное Сияние».

По мнению Валентины Сирота, в результате внесения заведомо недостоверных сведений в государственный кадастр недвижимости, земельный участок был на бессрочной основе передан «Северному сиянию», а индивидуальных предпринимателей обвинили в самозахвате земли, и потребовали освободить землю от построенных зданий. Это, по словам собеседницы, происходит несмотря на вложенные деньги и договоренности с главой города Олегом Дейнекой.

«Мы вложили свои деньги, построились, хотим работать, а нам не дают. Мы обращались к местным чиновникам и силовикам, но безрезультатно. Следователь из Лангепаса Артем Кутин пытался заниматься нашим делом, но его начальство ему не позволило. Они все в сговоре, я не вижу возможности решить проблему в ХМАО. 10 декабря поеду в Москву, буду пытаться встретиться с Бастрыкиным и рассказать ему о своей проблеме», — рассказывает агентству Валентина Сирота.

Также собеседница добавила, что перед поездкой в Москву планирует встретиться с врио руководителя СУ СКР по ХМАО Александром Молибоженко.

Как рассказал агентству глава Мегиона Олег Дейнека, никакого отношения к данной ситуации он не имеет. «Я понимаю, что в моей зоне ответственности находится все, что происходит в Мегионе. Но к данной ситуации я никакого отношения не имею. Эта история уже стала долгоиграющей эпопеей. Сначала в администрацию обращалась одна сторона, потом другая, обоим были даны разъяснения, что урегулирование данных взаимоотношений не в компетенции администрации, а в компетенции судов, которые встали на сторону „Северного сияния“», — пояснил мэр Мегиона.

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Как ранее сообщало агентство, конфликт развернулся вокруг гаражного комплекса «Маяк», расположенного на улице Кузьмина, в районе северо-западной промышленной зоны Мегиона. Группа предпринимателей (на момент возведения комплекса они были физическими лицами) вложила средства в строительство объектов недвижимости на земле, принадлежащей муниципалитету. В частности, был построено здание, которое предназначалось для проведения траурных церемоний, станция технического обслуживания, гаражи.

Фактически все объекты недвижимости теперь де-юре являются самостроем — на момент их возведения необходимые кадастровые документы не были оформлены. По версии предпринимателей, глава города Олег Дейнека обещал помочь узаконить постройки, будучи местным депутатом. По версии фирмы, владельцы гаражей захватили землю, на которой «Северное сияние» уже начало строительство автомобильной мойки.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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