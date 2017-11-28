20:47 28 ноября 2017 0

Михаила Клименко ждет проверка на прочность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство свердловского отделения «Единой России» накануне избирательной кампании в гордуму Екатеринбурга намерено усилить первичное отделение Октябрьского района, который на каждых выборах считается одним из самых конкурентных. По информации «URA.RU» от источников в партии, место нынешнего секретаря партячейки Алексея Сизикова займет координатор «Единой России» в Екатеринбурге Михаил Клименко.

Как ранее сообщало «URA.RU», свердловская «Единая Россия» сейчас проводит аудит районных отделений Екатеринбурга. По результатам руководителей некоторых из них отправят в отставку, а вместо них назначат новых управленцев. Мы уже рассказывали о двух ожидаемых перестановках. В частности, увольнения не избежать секретарю Кировского отделения Александру Худякову, который не смог обеспечить в этом году победу кандидату от «ЕР» на довыборах в Екатеринбурге. По информации «URA.RU», его место займет Михаил Смоляков, который является гендиректором ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус». Еще одна замена ожидается в Ленинском районе. Директора страховой компании АСМ «Медицина» Александра Иванова решено поменять на экс-министра экономики, главу района Дмитрий Ноженко.

После внутрипартийных совещаний принято решение найти замену секретарю Октябрьского района Алексею Сизикову. По словам источника в партии, он не потянет конкурентный район во время выборов в гордуму.

«В Октябрьском районе у партии будет очень много соперников. Своих предпринимателей выставит [Евгений]Зяблицев [депутат свердловского Заксобрания]. А у него очень высокий рейтинг в этом районе, реальная узнаваемость. Кроме того, наверняка в гордуму пойдет (или поведет своего человека) руководитель УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков», — пояснил собеседник агентства.

Изначально рассматривался вариант назначить секретарем первички главу района. Однако Роман Рудометов, который занял эту должность только летом этого года, еще не успел взять под контроль все процессы, идущие в районе, говорят в партии. «Поэтому ответственным за округ решили назначить куратора партии в Екатеринбурге Михаила Клименко. Для него, как для перспективного главы, свердловского исполкома это еще одна проверка», — объяснил собеседник.

Связаться с Алексеем Сизиковым не удалось, он не доступен для звонка. Сам Михаил Клименко в беседе с «URA.RU» категорически отверг эту версию.