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29 ноября 2017
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26 ноября 2017
09:02  29 ноября 2017 0

Югорского мэра шантажируют через соцсети. Собственник информационных площадок требует деньги за «блок на негатив»

Администрация. Мегион., доска почета, мегион
Репутация югорских чиновников под угрозойФото: Александр Елизаров © URA.RU

Хозяева югорских городских пабликов во «ВКонтакте» начали шантаж муниципальных чиновников, которым предлагают заключить контракт на информационное сопровождение. Об этом 28 ноября «URA.RU» сообщил источник в окружной думе ХМАО.

По словам собеседника, нехарактерный для региона вид шантажа появился в Мегионе, где хозяин крупнейшего городского паблика во «Вконтакте» Дмитрий Цыбенко предлагает чиновникам подписать контракт на информационное сопровождение. По мнению источника, в случае отказа от сотрудничества, Цыбенко публикует в своем паблике «Типичный Мегион» информацию, дискредитирующую деятельность того или иного человека.

Также собеседник добавил, что соответствующее предложение с угрозой поступало местным чиновникам, депутатам, и даже главе Мегиона Олегу Дейнека, а цена подобных контрактов варьируется от 10 до 50 тысяч рублей.

Сам Олег Дайнека подтвердил «URA.RU», что к нему поступало подобное предложение лично от Дмитрия Цыбенко. «Да, действительно, такое было. Цыбенко предлагал заключить контракт с администрацией. Также он дал понять, что в случае отказа в его группе будет появляться весь негатив на работу администрации. От такого „сотрудничества“ я отказался», — прокомментировал глава города.

Дейнека добавил, что он не против негативной информации в социальных сетях, но при условии, что она правдива. «Для нас это возможность увидеть свои ошибки и исправить их. Это нормальная практика. Но вот когда пишут откровенную ложь — это совсем другое дело», — сообщил глава города.

На момент публикации материала связаться с хозяином «Типичного Мегиона» не удалось. Дмитрий Цыбенко не ответил на звонок журналиста.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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