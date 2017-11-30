19:08 30 ноября 2017 0

РЖД, которая была одним из активных лоббистов сохранения льготы, не может ею воспользоваться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предоставление льготы по налогу на движимое имущество предприятиям, активно инвестирующим в производство, стало причиной для спора между промышленниками и властью и вылилось в публичный конфликт в Законодательном собрании Свердловской области, где представлены лоббисты обеих сторон. Речь идет о законопроекте, который является выполнением предвыборного обещания губернатора Евгения Куйвашева.

Льгота одобрена для предприятий, где среднемесячная зарплата сотрудников не ниже среднероссийской по отрасли, а объeм инвестиций на модернизацию равен получаемой льготе. Законопроект предполагается принять 5 декабря. Общий объем платежей компаний по этому налогу в Свердловской области составляет около 7 млрд рублей.

С февраля 2017 года начались споры о том, продлять ли на будущий год действие этой меры поддержки. Тогда промышленники предупреждали, что будут вынуждены оптимизировать возросшие из-за отмены преференции расходы за счет сокращения персонала и снижения зарплат. В апреле Свердловский союз промышленников и направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву официальное письмо, в котором просил сохранить льготу. В рамках предвыборной кампании Куйвашев в статусе врио провел ряд консультаций с региональным Союзом промышленников и предпринимателей, в ходе которых пообещал сохранить льготы, но при выполнении ряда условий.

«Когда в 2013 году принимали российский закон, бизнес активно инвестировал, срок окупаемости вложений был короткий. Сейчас ситуация другая. И если у меня будет налоговая льгота на 100 миллионов за 2017 год, то в 2018 году я должен купить оборудование на такую же сумму. Но сейчас инвестиции очень плохо „отбиваются“, мало кто себе их позволяет. Значит, и льготой воспользоваться всем нельзя», — говорит представитель одного из крупных промышленных холдингов.

Ограничение по размеру зарплаты бьет даже по одному из первых лоббисту законопроекта — РЖД. «На Свердловской железной дороге зарплата неоднородна, и кое-в каких подразделениях она ниже среднероссийской», — уверяет источник «URA.RU».

Собеседники «URA.RU» говорят, что крупный бизнес неоднократно просил не принимать данный законопроект, уточняя, что в предложенном виде правильнее говорить об отмене льготы. «Нас успокаивали: да ладно вам, ну что вы переживаете из-за каких-то там условий по льготам. Наш закон с его требованиями ни к чему никого не обязывает, сейчас федеральный законодатель примет общий закон о продлении льготы по всей стране, региональный будет аналогичным. Однако закон РФ был принят на прошлой неделе, он установил налог. Свердловский бизнес пришел в парламент, попробовать поменять законопроект, а нам говорят: принимаем закон как есть. Да еще и „наехали“ — где вы раньше были? Почему не протестовали против закона?» — рассказывает один из собеседников агентства.

Председатель профильного комитета регионального парламента Владимир Терешков говорит, что знает о недовольстве законопроектом, но причин не понимает: «С марта идет обсуждение, оно прошло на всех возможных уровнях, в рабочих группах при губернаторе, в Минэке, с общественниками. Есть письмо свердловского союза промышленников и предпринимателей, они соглашаются с условиями, который выдвинул губернатор».

Терешков подтверждает: свердловские законодатели действительно ждали федеральный закон о льготе на недвижимое имущество. «Мы даже приняли в первом чтении и потом остановили работу над законом. Но вот только в Госдуму федеральный закон он вошел в одном виде, а вышел — в другом, с тем, что предприятия, которые не участвуют в инвестиционной деятельности, должны будут налог платить по ставке 1,1%. А мы сохраняем льготу».