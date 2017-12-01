09:01 01 декабря 2017 0

Покалеченного после падения с балкона оператора можно увидеть на видео с тростью Фото: крин с видео РЕН-ТВ

Оператор популярного сериала «Реальные пацаны» упал с балкона во время работы, сообщает РЕН-ТВ. Денис Пачулия поднялся на второй этаж ресторана, где проходили съемки. Настраивая камеру, оператор поскользнулся и упал с пятиметровой высоты. Он получил серьезные травмы, у него сломаны рука и нога. Сейчас 36-летний мужчина ходит с гипсом и тростью.

Покалеченного оператора можно увидеть на видео телеканала:

«Реальные пацаны» — российский ситком о неудачнике Коляне из Перми. Он попадает в нелепые ситуации вместе со своими друзьями Антохой и Вованом.