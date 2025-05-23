Кузбасс спасут от новых забастовок шахтеров

Власти спасут шахтеров Кузбасса от невыплаты зарплат и увольнения на фоне кризиса в угледобыче. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым 23 мая попросил компанию помочь угольным предприятиям Кузбасса с вывозом ресурса из региона. Как объяснили эксперты URA.RU, выживание отрасли имеет для государства социальное значение, поэтому ей предоставят льготы, а часть работников перепрофилируют, чтобы сохранить им доходы.
Михаил Мишустин на встрече с Белозеровым поднял тему бесперебойной работы угледобывающих компаний России в целом и Кузбасса в частности. «Вопрос, повторю, очень важный, поскольку конъюнктура на сегодня непростая. И логистика или вывоз за приемлемые цены — это то, что будет так или иначе определять возможности многих компаний», — подчеркнул премьер.
Он сообщил, что через неделю по поручению президента России Владимира Путина проведет совещание, связанное с ситуацией в Кемерове и вообще в угольной отрасли. «У меня просьба подготовить соответствующие материалы, посмотреть, что еще РЖД может сделать для того, чтобы помочь угольным предприятиям, и доложить отдельно», — обратился Мишустин к главе компании.
Власти заботятся об угольной отрасли, потому что у нее есть социальное значение — доход государству она не приносит, объяснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. В 1990-е годы шахтеры в угольных регионах выходили на массовые забастовки из-за длительных невыплат зарплаты и экономического кризиса в стране. «Моногорода Кузбасса, и в целом экономика региона зависят от угледобывающих компаний.
Траты на перевозку значительно увеличивают себестоимость их продукции, что делает такие организации убыточными. Возить уголь из Кузбасса далеко и на восток, и на запад. По этой причине власти вводят льготы на железнодорожные перевозки», — отметил Фролов.
Это поможет жителям региона сохранить зарплату, а шахтам — не разориться и не закрыться, сказал эксперт. «Но в угледобыче много маленьких компаний. Думаю, мы не избежим укрупнения в отрасли. Предприятия побогаче поглотят менее способных. Это неизбежно, когда спрос на уголь в мире падает, как и цена на ресурс. В перспективе часть шахтеров просто перепрофилируют, чтобы они не теряли доходы», — полагает Фролов.
Власти обращаются именно к РЖД с просьбой помочь отрасли перевезти больше угля, поскольку сейчас у компании появились более выгодные контракты, и обслуживание шахт Кузбасса стало менее приоритетным, объяснил профессор Финансового университета при правительстве России Иван Петров. По его словам, раньше это было традиционным источником дохода РЖД. Грузовые составы перевозили огромные объемы угля, компания получала от этого прибыль и за счет больших оборотов делала скидки угледобытчикам.
«Но после того, как российский экспорт переориентировался с запада на восток, по Восточному полигону пошли высокомаржинальные грузы, то есть РЖД стало выгоднее возить другую продукцию и получать большую прибыль, чем при загрузке составов углем. А для Кузбасса железные дороги — практически единственный способ транспортировать главное в регионе полезное ископаемое, поэтому отрасль сразу почувствовала на себе перемены», — сказал эксперт.
К логистическим проблемам добавилось и падение мировых цен на уголь. Если в 2022 году тонну можно было продать за 380-400 долларов, то в 2025-м стоимость едва доходит до 100. Если РЖД снова начнут заключать больше контрактов с углем, они потеряют доходы. К тому же, плата за грузовые перевозки растет: в 2024 году ее подняли на 13,8%. «Думаю, что правительство предложит железнодорожникам ввести квоты на транспортировку угля, а взамен даст налоговые или другие преференции, которые компенсируют выпадающие доходы предприятия», — комментирует Петров.
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