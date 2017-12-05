12:20 05 декабря 2017 0

Гули начал «зарабатывать» деньги на предстоящую войну за власть Фото: ИА «Прайм Крайм»

При вооруженном налете на двух бизнесменов в Грузии добычей преступников стали 140 тысяч долларов. По данным МВД республики, в нападении участвовали люди, входящие в группировку недавно освободившегося после 22-летнего заключения Надира Салифова по кличке Гули.

На двух граждан Грузии, которые 1 декабря ехали из Тбилиси в Батуми на автомобиле BMW, напали в селе Сакасрия Харагаульского района (регион Имерети) пятеро вооруженных человек. Угрожая расправой, злоумышленники забрали 140 тысяч долларов, мобильные телефоны и личные вещи, после чего скрылись, — пишет ИА «Прайм Крайм».

Полицейские по горячим следам сумели установить имена преступников. «Выяснилось, что среди членов организованной преступной группы трое граждан Грузии и двое граждан Азербайджана. По предварительной информации, оба являются активными членами группировки известного криминального авторитета, т. н. вора в законе Н. С. (по прозвищу „Гули“)», — сообщает сайт МВД Грузии.

Спустя сутки полицейские задержали двух азербайджанских гастролеров, у них изъяли 90 тысяч долларов. Остальные налетчики с оставшимися 50 тысячами долларов разыскиваются. Преступникам грозит до 12 лет заключения.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули уже провозгласили главным вором на всей территории бывшего СССР. Чтобы добиться влияния в России, Гули формирует свой клан и готовится к войне. При этом клан формируется не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники — среди его сторонников большое количество представителей криминалитета из всех бывших советских республик. Недавно полицейские Турции предотвратили покушение на Салифова. Арестована бригада киллеров, которые были готовы заплатить пять миллионов долларов лидеру турецкой криминальной группировки «Ширинлер» Мехмету Сабри Ширину по прозвищу Макс за помощь в организации штурма укрепленного дома. У арестованных изъяли подробную схему дома, в котором живет Гули, большое количество оружия и боеприпасов.

Зимой свердловские торговцы, выходцы из Азербайджана, присягнули Гули и теперь платят ему дань — определенный процент от своей выручки. Сам Гули после освобождения поселился на вилле в пригороде Стамбула. Побывавший у него в гостях бакинский журналист в своем репортаже сравнил дом и прилегающую территорию с укрепрайоном. Гули охраняет большое количество хорошо вооруженных людей. Криминальному авторитету необходимо содержать свою армию, которую он готовит к борьбе за власть, а на это потребуется много денег.