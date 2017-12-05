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Главные новости Тюменской области
17:36  05 декабря 2017 0

Тюменские депутаты изменят областной Устав. Речь идет о полномочиях губернатора и правительства

Здания Тюмени. Иллюстрации. , табличка, правительство тюменской области
Депутаты изменят полномочия правительства региона и губернатораФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские депутаты намерены изменить областной Устав. В законопроекте, который сегодня, 5 декабря, рассмотрели народные избранники, говорится о полномочиях губернатора региона. Откорректировать основной закон региона придется в связи с изменением федерального законодательства.

Как прозвучало на заседании постоянного думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению, документ уточняет полномочия губернатора и областного правительства. В частности, глава региона и правительство больше не должны будут разрабатывать и представлять в Тюменскую облдуму проекты и программы социально-экономического развития Тюменской области.

При этом полномочия правительства будут дополнены: так, областным чиновникам нужно будет определять порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, готовить ежегодные отчеты о результатах работы правительства и об исполнении плановых мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития Тюменской области, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Тюменской области. Отчеты и доклады губернатор области будет предоставлять депутатам областной Думы.

Документ в первом чтении члены думского комитета поддержали единогласно — ни вопросов, ни предложений у народных избранников не возникло. Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании областной думы.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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