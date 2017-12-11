В ХМАО похолодает до -29 градусов
В Югру приходят морозы. Ночью во вторник, 12 декабря, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -29 ºС.
Днем потеплеет до -14,-19 ºС, местами до -25 ºС. Местами пройдет слабый снег. Ветер переменный, слабый. В среду, 13 декабря, потеплеет незначительно — ночью до -27 ºС. Днем -12,-17 ºС, местами -18,-23 ºС. Далее похолодание сохранится.
Как писало «URA.RU», ранее активисты в соседнем ямальском Салехарде с наступлением холодов начали бесплатно развозить замерзающих на остановках ямальцев.