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14 декабря 2017
16:33  14 декабря 2017 0

Новый украинский вагон загорелся во время первой поездки по Австрии

Качканар. Субботник и Евраз г. Екатеринбург, поезд, знак, качканарский гок
Состав проехал всего около 50 километровФото: Алексей Колчин © URA.RU

Новый украинский вагон поезда Вена-Киев вышел из строя, проехав 50 километров по пути из австрийской столицы. Состав по маршруту был запущен «Украинскими железными дорогами». Специально для выполнения железнодорожного рейса на украинском заводе были построены вагоны, приспособленные к европейской колее.

В первый же рейс, 11 декабря, новый украинский вагон сломался, пишет «Федеральное агентство новостей». По сообщениям пассажиров, через 15 минут после отбытия от станции в Вене поезд встал из-за повреждения линий электропередач. Возобновить движение удалось только на следующий день, но сразу после этого в украинском вагоне загорелись тормозные колодки.

Пока поезд простаивал, европейцев отправили в отели, а гражданам Украины пришлось ночевать в вагонах, «где не было еды и отопления», отмечает Nation News. В итоге пассажирам пришлось своим ходом добираться до места назначения.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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