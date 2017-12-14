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14 декабря 2017
18:05  14 декабря 2017 0

Россия снимет запрет на авиасообщение с Египтом

Клипарт, сфинкс, египет, Каир
Меморандум о возобновлении авиасообщения могут подписать уже 15 декабряФото: Алена Полозова © URA.RU
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Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что меморандум о возобновлении авиасообщения с Египтом может быть подписан уже 15 декабря.

«Рассчитываем, что (представитель Египта) приедет в пятницу, если не задержится. Рассчитываем, что меморандум будет подписан», — цитирует Максима Соколова «Национальная служба новостей».

При этом в начале ноября глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что еще рано говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом, напоминает «Подмосковье сегодня». Его ведомство продолжает работать с египетскими властями по безопасности аэропортов, отметил он.

Авиасообщение России с Египтом было остановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера А321, следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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