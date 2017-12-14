Россия снимет запрет на авиасообщение с Египтом

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что меморандум о возобновлении авиасообщения с Египтом может быть подписан уже 15 декабря.
«Рассчитываем, что (представитель Египта) приедет в пятницу, если не задержится. Рассчитываем, что меморандум будет подписан», — цитирует Максима Соколова «Национальная служба новостей».
При этом в начале ноября глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что еще рано говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом, напоминает «Подмосковье сегодня». Его ведомство продолжает работать с египетскими властями по безопасности аэропортов, отметил он.
Авиасообщение России с Египтом было остановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера А321, следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург.