Дочь Кадырова получила престижную премию в мире моды

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, 18-летней Айшат, вручили премию Fashion New Year Awards 2018 за коллекцию «Горная жемчужина», которую она представила в октябре в Москве.
«Мы рады вам сообщить, что наша коллекция «Горная жемчужина» получила награду на одной из главных премий мира моды FASHION NEW YEAR AWARDS 2018 в номинации «Лучший показ в рамках Mercedes-Benz Fashion Week», — сообщается в аккаунте дома моды Firdaws в Instagram. Президентом дома моды Firdaws является Айшат Кадырова.
В октябре этого года Айшат Кадырова представила свою новую коллекцию одежды в московском парке «Зарядье». Как пишет портал «Утро.ру», коллекция Кадыровой отличается сдержанностью и порой даже аскетичностью. На презентацию ее одежды пришли многие завсегдатаи светских тусовок и звезды шоу-бизнеса. Среди них бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева, рэпер Тимати, продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, а также известный модельер и экс-ведущий «Модного приговора» Вячеслав Зайцев.
Ранее разгорелся скандал из-за сообщения Русской службы ВВС о том. что в Грозном открылся бутик нижнего белья, которым владеет 18-летняя Айшат Кадырова. В аппарате главы Чечни эту информацию назвали «грязной ложью» и пообещали, что тем, кто «подобными пасквилями пытается бросить тень на нашего лидера Рамзана Кадырова и его семью», придется строго ответить за каждое слово.