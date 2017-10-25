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25 октября 2017
Главные новости Москвы
11:38  25 октября 2017 0

Российские звёзды оценили модный показ дочери Кадырова в Зарядье. «Многие мужчины приветствуют такие наряды»

Айшат является креативным директором дома мод FirdawsФото: Instagram firdaws_officiel

Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат представила собственную коллекцию одежды под названием «Горная жемчужина». Показ прошёл в московском парке «Зарядье». Всего было представлено 47 моделей длинных платьев из шёлка, шифона, бархата, воздушной органзы и кружева.

«Очень талантливая девочка! Успехов больших!» — приводит Life.ru реакцию российской певицы Ларисы Долиной.

Не менее известная представительница отечественного шоу-бизнеса Валерия перед показом заявила, что «в этой скромности есть какая-то особенная красота, загадочность, таинственность» и добавила, что «многие мужчины приветствуют такие наряды».

Дом моды Айшат Кадыровой называется Firdaws. Он начал действовать в Грозном в 2009 году. В 2011 году он завоевал главный приз на международном конкурсе модельеров «Кутюрье года» в Москве.

Семен Гринберг
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