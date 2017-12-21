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21 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:55  21 декабря 2017 0

Forbes назвал самого успешного бизнесмена России в 2017 году

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Состояние Фридмана оценивается в 14,6 миллиарда долларовФото: Pixabay

Журнал Forbes назвал председателя наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаила Фридмана бизнесменом года. Издание подсчитало, что предприниматель за 2017 год вложил в иностранные компании рекордную для России сумму — более пяти миллиардов долларов.

Фридман является крупнейшим акционером холдинга LetterOne, который зарегистрирован в Люксембурге, пишет РБК. В уходящем году компания провела две крупные сделки. Во-первых, она купила английскую сеть здорового питания Holland & Barrett за 2,3 миллиарда долларов. Во-вторых, вложила три миллиарда долларов в фонд компании Pamplona Capital Management, который затем приобрел две американские компании — медицинскую Parexel за 4,5 млрд долларов и одного из лидеров рынка американской хлебопекарной промышленности — фирму BakeMark.

Успешным для Фридмана оказался год и на российском рынке. Издание отметило увеличение прибыли «Альфа-банка» по международным стандартам в годовом выражении. А X5 Retail Group (входит в «Альфа-групп») догоняет по капитализации лидера российского ритейла «Магнит» Сергея Галицкого.

Состояние Фридмана оценивается в 14,6 миллиарда долларов. На данный момент он вместе с партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым контролируют консорциум «Альфа-Групп» и группу LetterOne Holdings.

Ранее стало известно, что 28 российских миллиардеров с начала 2017 года стали богаче на 17 миллиардов долларов. В этом списке оказались, например, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Леонид Михельсон, Михаил Фридман, Алишер Усманов, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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