Журнал Forbes назвал председателя наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаила Фридмана бизнесменом года. Издание подсчитало, что предприниматель за 2017 год вложил в иностранные компании рекордную для России сумму — более пяти миллиардов долларов.
Фридман является крупнейшим акционером холдинга LetterOne, который зарегистрирован в Люксембурге, пишет РБК. В уходящем году компания провела две крупные сделки. Во-первых, она купила английскую сеть здорового питания Holland & Barrett за 2,3 миллиарда долларов. Во-вторых, вложила три миллиарда долларов в фонд компании Pamplona Capital Management, который затем приобрел две американские компании — медицинскую Parexel за 4,5 млрд долларов и одного из лидеров рынка американской хлебопекарной промышленности — фирму BakeMark.
Успешным для Фридмана оказался год и на российском рынке. Издание отметило увеличение прибыли «Альфа-банка» по международным стандартам в годовом выражении. А X5 Retail Group (входит в «Альфа-групп») догоняет по капитализации лидера российского ритейла «Магнит» Сергея Галицкого.
Состояние Фридмана оценивается в 14,6 миллиарда долларов. На данный момент он вместе с партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым контролируют консорциум «Альфа-Групп» и группу LetterOne Holdings.
Ранее стало известно, что 28 российских миллиардеров с начала 2017 года стали богаче на 17 миллиардов долларов. В этом списке оказались, например, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Владимир Лисин, Виктор Вексельберг, Леонид Михельсон, Михаил Фридман, Алишер Усманов, пишет «Национальная служба новостей».