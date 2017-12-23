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23 декабря 2017
22 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:37  23 декабря 2017 0

Гуляющий по рельсам екатеринбуржец парализовал работу метро

Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, общественный транспорт, пассажир
Полицейские задержали мужчину прямо в туннеле метро (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге утром, 23 декабря, была приостановлена работа нескольких станций метро из-за горожанина, спрыгнувшего на рельсы. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, мужчина 1983 года спустился на пути на станции «Геологическая» и по туннелю направился в сторону «Чкаловской».

Нарушителя порядка полицейские задержали прямо в туннеле около 6:40 утра. «Движение поездов было приостановлено. Полицейские доставили мужчину в дежурную часть. По предварительным данным, он совершил свои действия из хулиганских побуждений», — рассказали в полиции.

Правоохранители освидетельствуют хулигана на предмет опьянения. По данному факту сейчас проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение, отметили в УМВД.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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