Гуляющий по рельсам екатеринбуржец парализовал работу метро

В Екатеринбурге утром, 23 декабря, была приостановлена работа нескольких станций метро из-за горожанина, спрыгнувшего на рельсы. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, мужчина 1983 года спустился на пути на станции «Геологическая» и по туннелю направился в сторону «Чкаловской».
Нарушителя порядка полицейские задержали прямо в туннеле около 6:40 утра. «Движение поездов было приостановлено. Полицейские доставили мужчину в дежурную часть. По предварительным данным, он совершил свои действия из хулиганских побуждений», — рассказали в полиции.
Правоохранители освидетельствуют хулигана на предмет опьянения. По данному факту сейчас проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение, отметили в УМВД.