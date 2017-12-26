В «новом ветхом жилье» для курганских переселенцев соскребли плесень со стен

20:16 26 декабря 2017 0

Переезд из ветхого жилья решил проблемы далеко не всех горожан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане в доме для переселенцев из ветхого жилья, обитатели которого жаловались на плесень и проваливающийся пол, провели ремонтные работы. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) отметили дом по адресу ул. Чернореченская, 127 как положительный пример реагирования застройщика на жалобы жильцов.

В декабре общественники повторно выехали на объекты, которые были построены в 2017 году для участников программы по переселению, чтобы оценить ход исправления замечаний. Проверку жилых комплексов на улице Чернореченской, Дзержинского, Калинина и в 11-м микрорайоне активисты провели месяц назад. Тогда в домах обнаружились недочеты, которые представители компаний-застройщиков и управляющих организаций пообещали устранить.

Как рассказали в курганском отделении ОНФ, в проблемных квартирах дома на улице Чернореченской переклеили обои, зачистили стены и провели некоторые другие работы. В других же домах недочеты имеются до сих пор: например, отсутствуют возвратные пружины и уплотнители на дверях входных групп, нарушен температурный режим в подъездах, некачественно установлены окна, есть плесень под обоями и трещины в стенах.

«Мы понимаем, что часть нарушений могут быть исправлены только в теплую погоду, не раньше весны. Поэтому после наступления подходящих условий мы снова организуем проверку. А по тем замечаниям, которые можно устранить уже сейчас, ответственным организациям необходимо активизировать работу. Ведь всех этих недочетов в принципе не должно было быть после сдачи дома, и уж тем более через несколько месяцев его эксплуатации», —заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Различные проблемы в построенных для переселенцев домах в Курганской области — не редкость. Жители 11-го микрорайона в Кургане вышли на пикет, отказываясь переезжать в «новое ветхое жилье». А в Шадринске застройщик умудрился сдать с водой в подвале и протекающими крышами сразу несколько домов.