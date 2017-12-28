Бизнесмены возмутились ограничениями для наружной рекламы в Кургане

Представители рекламного бизнеса уверены, что вступившее в силу постановление мэрии об ограничении размещения рекламы в центре города негативно скажется на экономике Кургана. По их мнению, это не лучшим образом скажется на поступлениях в казну.
«Будет меньше рабочих мест, меньше поступлений в бюджет. Я задал вопрос на обсуждении — подсчитывали ли вы экономический эффект, мне сказали, что нет», — рассказал «URA.RU» директор рекламного агентства «Артист» Александр Фомин. Он уверен, что красота в городе должна начинаться с отремонтированных дорог, фасадов и чистоты.
Согласно постановлению, в исторической части города теперь будет запрещено использование билбордов размером 6×3 метра. Также на площадях им. Собанина, им. Слосмана, в городских парках и скверах, на территории, ограниченной улицами Красина, К. Мяготина, Пролетарская, Климова, не допускается размещение гиперформатов, супербордов и суперсайтов. По словам работников рекламного бизнеса, это ограничение в разной степени коснется практически всех организаций, которые работают в Кургане.
В 2017 году администрацией города было направлено 32 материала о незаконной установке рекламных конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.