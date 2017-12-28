{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
10:46  28 декабря 2017 5

Бизнесмены возмутились ограничениями для наружной рекламы в Кургане

Срезанные рекламные щиты. Екатеринбург, реклама на улице, незаконная агитация, билборд
В исторической центре города, парках и скверах запретили билбордыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители рекламного бизнеса уверены, что вступившее в силу постановление мэрии об ограничении размещения рекламы в центре города негативно скажется на экономике Кургана. По их мнению, это не лучшим образом скажется на поступлениях в казну.

«Будет меньше рабочих мест, меньше поступлений в бюджет. Я задал вопрос на обсуждении — подсчитывали ли вы экономический эффект, мне сказали, что нет», — рассказал «URA.RU» директор рекламного агентства «Артист» Александр Фомин. Он уверен, что красота в городе должна начинаться с отремонтированных дорог, фасадов и чистоты.

Согласно постановлению, в исторической части города теперь будет запрещено использование билбордов размером 6×3 метра. Также на площадях им. Собанина, им. Слосмана, в городских парках и скверах, на территории, ограниченной улицами Красина, К. Мяготина, Пролетарская, Климова, не допускается размещение гиперформатов, супербордов и суперсайтов. По словам работников рекламного бизнеса, это ограничение в разной степени коснется практически всех организаций, которые работают в Кургане.

В 2017 году администрацией города было направлено 32 материала о незаконной установке рекламных конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров