Украинским студентам запретили посещать российские сайты

Попасть в Рунет смогут единицы
Высшие учебные заведения Украины ограничат доступ к доменным зонам «.ру» и «.ru». Доступ будут разрешать только в исключительных случаях определенному кругу лиц.
В вузы страны поступил указ украинского министерства образования и науки, передает RT. Такие меры предпримут для того, чтобы избежать «ущерба интересам Украины в области информационной безопасности».
Как писало «URA.RU», ранее Киев заявил, что запрещенные на Украине российские сказки о богатырях являются «пропагандой государства-агрессора».