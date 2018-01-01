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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:31  01 января 2018 2

На Сахалине выяснили причину возгорания елки на главной площади

Елка сгорела в считанные минутыФото: скрин видео YouTube chp sakhalin

Неудачный запуск фейерверка мог стать причиной возгорания новогодней елки на площади в Южно-Сахалинске. Как сообщили в пресс-службе мэрии, комиссия продолжает работу по выявлению причин возгорания.

«Одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия — несоблюдение техники безопасности при запуске петард», — говорится в сообщении, которое приводит «Федеральное агентство новостей». В администрации добавили, что в ледовом городке завершается демонтаж каркаса сгоревшей елки, после чего на ее месте будет установлена новая 12-метровая ель.

Уточняется, что в результате пожара пострадавших нет. Пожарные рассчеты приехали к месту ЧП за несколько минут и потушили дерево.

В новогоднюю ночь в центре Южно-Сахалинска, как ранее сообщало «URA.RU», загорелась 25-метровая искусственная елка. В это время на площади находились несколько тысяч человек. На сайте администрации Южно-Сахалинска сообщили о том, что по поручению мэра создана рабочая группа по проведению служебного расследования и установления виновных лиц.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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