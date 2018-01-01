Пушков отметил цинизм в поздравлении Порошенко жителей Донбасса

10:12 01 января 2018 3

Алексей Пушков оценил слова Порошенко, адресованные жителям Донбасса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, представитель Пермского края Алексей Пушков считает цинизмом заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина является домом жителей Донбасса.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что „их дом — Украина“. У цинизма, похоже, нет границ», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

В своей речи украинский лидер поздравил с Новым годом жителей Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, назвав их «братьями и сестрами» и добавив, что их дом — Украина, писал RT.