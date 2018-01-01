07:42 01 января 2018 3

Петр Порошенко записал специальное обращение к крымчанам и жителям ДНР и ЛНР Фото: пресс-служба президента Украины

В своем новогоднем обращении к украинцам президент страны Петр Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом. Кроме того, он отдельно обратился к крымчанам и жителям Донбасса.

«Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина… А грабителя, который разорил наш дом — наступит время — прогоним и накажем», — заявил Порошенко, его цитирует «Федеральное агентство новостей».

Украинский лидер убежден, что оптимизм и вера в страну являются ключевым ресурсом сограждан. «Именно поэтому все будет хорошо», — отмечает глава государства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта и о том, что уходящий год стал прорывом для страны в безвизовом направлении, напоминает информагентство Nation News.Порошенко высоко оценил пенсионную реформу и напомнил об «усилении» украинской армии и освобождении пленных.