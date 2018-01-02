04:07 02 января 2018 2

Анастасия Решетова регулярно радует пользователей сети своими фото Фото: volkonskaya.reshetova / Instagram

Российская модель Анастасия Решетова, состоящая в близких отношениях с рэпером Тимати, опубликовала очередное откровенное фото на своей странице в сети Instagram. На фото Решетова снята на фоне Кремля в платье, которое эффектно подчеркивает фигуру девушки.

Подписчикам, а их сейчас ни много ни мало 1 млн 600 тыс. человек, модель предложила сравнить свой наряд со спины или в профиль. Однако пользователи сети отреагировали по-разному.

«Как вообще это платье держится?» — спрашивали подписчики в комментариях. — «Первым фото гордился бы сам Tom Ford, второе для голодных до тела». Некоторые и вовсе предложили Решетовой сфотографироваться голой, раз уж она так любит публиковать откровенные снимки. Всего под каждым снимком уже набралось порядка двух тысяч комментариев.

Между тем, назвать фото Решетовой в новом платье на фоне Кремля одним из самых откровенных было бы неправильно. Ранее «URA.RU» писало, что модель снялась в откровенной фотосессии, посвященной открытию собственного салона красоты. Фотографии, по традиции, 21-летняя знаменитость опубликовала на своей странице.