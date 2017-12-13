08:25 13 декабря 2017 0

Решетову за формы прозвали русской Ким Кардашьян Фото: Анастасия Решетова, Instagram

Возлюбленная исполнителя и музыкального продюсера Тимати Анастасия Решетова снялась в откровенной фотосессии. Таким образом модель сообщила об открытии своего салона красоты.

Заведение под названием IN HYPE BEAUTY ZONE открывается 15 декабря 2017 года. Такая информация появилась на странице салона красоты в Instagram. В аккаунте его открытие анонсируется как «начало новой истории красоты». О том, какие процедуры смогу получить девушки в «Хайп зоне», пока что не сообщается.

1/3 Фото: канал Super, Instagram

Модель не первый раз демонстрирует публике свои формы. Ранее она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с пляжей Коста-Рики, где отдыхала вместе с Тимати и его маленькой дочерью Алисой. Решетова регулярно выкладывала кадры, на которых демонстрировала пышную грудь, плоский живот, длинные стройные ноги и объемные бедра, благодаря которым ее уже нарекли русской Ким Кардашьян.