{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
12 декабря 2017
08:25  13 декабря 2017 0

Возлюбленная Тимати показала обнаженную грудь на презентации салона красоты. ФОТО

Решетову за формы прозвали русской Ким КардашьянФото: Анастасия Решетова, Instagram

Возлюбленная исполнителя и музыкального продюсера Тимати Анастасия Решетова снялась в откровенной фотосессии. Таким образом модель сообщила об открытии своего салона красоты.

Заведение под названием IN HYPE BEAUTY ZONE открывается 15 декабря 2017 года. Такая информация появилась на странице салона красоты в Instagram. В аккаунте его открытие анонсируется как «начало новой истории красоты». О том, какие процедуры смогу получить девушки в «Хайп зоне», пока что не сообщается.

1/3
Фото: канал Super, Instagram

Модель не первый раз демонстрирует публике свои формы. Ранее она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с пляжей Коста-Рики, где отдыхала вместе с Тимати и его маленькой дочерью Алисой. Решетова регулярно выкладывала кадры, на которых демонстрировала пышную грудь, плоский живот, длинные стройные ноги и объемные бедра, благодаря которым ее уже нарекли русской Ким Кардашьян.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров