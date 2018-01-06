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06 января 2018
13:52  06 января 2018 0

Предвыборный штаб Собчак обвинили в использовании чужих фотографий. СКРИН

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
Команда Собчак использовала в соцсетях фото с чужого мероприятияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Пользователи соцсетей обвинили предвыборный штаб кандидата в президенты Ксении Собчак в использовании чужих фотографий. Вызвавший споры снимок был опубликован в аккаунте московского штаба Собчак в Instagram.

Пользователь Aнна Велликок в своем микроблоге в Twitter опубликовала скрин фотографии, размещенной в Instagram штаба телеведущей. Девушку возмутило, что для анонса агитационного тренинга «Сила сомнения» коуча Андрея Матвеева команда Собчак использовала архивный снимок с другого мероприятия. Кроме того, Велликок обнаружила на фото себя и своего знакомого. «Эй, охреневший штаб Собчак, мы с @dmitrii_taralov в вашем штабе не работаем. Сделайте свои фотки и используйте их, а не фотки штаба коалиции с выборов в Костроме», — снабдила девушка снимок гневной подписью.

Российский журналист и блогер Рустем Адагамов, занимающийся продвижением кампании Собчак в соцсетях, пояснил, что фото штабу прислал сам Матвеев в качестве иллюстрации своей работы. Адагамов принес девушке извинения за ошибку, а пост в Instagram был немедленно удален.

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Фото: скрин Twitter

Однако не все представители команды Собчак повели себя корректно в сложившейся ситуации. «Это анонс тренинга Андрея Матвеева, на фото: 1. Андрей 2. Тренинг. Вы тут ни при чем, даже если вам очень хотелось», — резко заметила в комментариях одна из помощниц кандидата в президенты. В ответ на замечание о хамском тоне и совет учиться разрешать конфликтные ситуации у Адагамова помощница Собчак отметила, что это «не ее зона ответственности» и «дипломатия ей тут ни к чему».

Валерия Романова
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