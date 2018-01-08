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09 января 2018
08 января 2018
18:18  08 января 2018 1

В Нью-Йорке горит «башня Трампа». Есть пострадавшие. ВИДЕО

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Сам политик во время пожара был на рабочем местеФото: Официальный сайт президента РФ

В Нью-Йорке загорелась «башня Трампа» (Trump Tower). Возгорание произошло на крыше небоскреба. На месте работают пожарные, есть данные о пострадавших.

Twitter-канал Today распространил видеозапись с места происшествия. На ролике виден густой дым, идущий от крыши. Огня не видно, однако на верхней точке здания находятся порядка десяти пожарных. По данным NBC, возгорание произошло после замыкания электропроводки.

Как уточняет телеканал CNBC со ссылкой на пожарную службу города, при пожаре пострадали два человека. RT отмечает, что президента США Дональда Трампа в здании нет, сейчас он находится в Белом доме в Вашингтоне.

Trump Tower — 58-этажный небоскреб в Нью-Йорке высотой в 202 метра. Здание используется под офисы, гостиницу и апартаменты. Спроектировано оно Дональдом Трампом и оценивается в 318 млн долларов.

Иван Антонов
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