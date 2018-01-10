Ученые рассказали, как распознать больного человека по лицу

Больного человека могут определить визуально простые прохожие, а не только врачи. Это доказали шведские ученые из Стокгольмского университета под руководством Матса Лекандера. Результаты их наблюдений опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Ученные ввели группе добровольцев специальную инъекцию, после которой у них повысилась температура и начался воспалительный процесс. Специалисты их сфотографировали, а затем перемешали снимки больных и здоровых людей. 62% респондентов смогли определить воспалительные процессы по бледным губам, припухлости лица, покраснению глаз и опущенным уголкам губ, передает Nation News.
Ученые считают, что такое умение поможет людям избежать угроз и неприятных ситуаций, пишет «Федеральное агентство новостей». Например, в общественном транспорте и местах скопления людей можно будет определить зараженного индивида, чтобы не подхватить от него опасную инфекцию.
Ранее французские ученые научились диагностировать рак груди с помощью собак. По информации «Национальной службы новостей», участвовавших в эксперименте немецких овчарок научили со 100-процентной вероятностью «вынюхивать» онкологию. Также российские ученые совместно со шведскими смогли остановить рост раковых клеток, заставив их «голодать», сообщало «URA.RU».