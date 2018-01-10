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10 января 2018
Главные новости Москвы
09:06  10 января 2018 2

Ученые рассказали, как распознать больного человека по лицу

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, facepalm, facepalm рука лицо, epicfail, эпикфейл, фейспалм
Внешние признаки могут выдать заболеваниеФото: depositphotos.com © URA.RU

Больного человека могут определить визуально простые прохожие, а не только врачи. Это доказали шведские ученые из Стокгольмского университета под руководством Матса Лекандера. Результаты их наблюдений опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученные ввели группе добровольцев специальную инъекцию, после которой у них повысилась температура и начался воспалительный процесс. Специалисты их сфотографировали, а затем перемешали снимки больных и здоровых людей. 62% респондентов смогли определить воспалительные процессы по бледным губам, припухлости лица, покраснению глаз и опущенным уголкам губ, передает Nation News.

Ученые считают, что такое умение поможет людям избежать угроз и неприятных ситуаций, пишет «Федеральное агентство новостей». Например, в общественном транспорте и местах скопления людей можно будет определить зараженного индивида, чтобы не подхватить от него опасную инфекцию.

Ранее французские ученые научились диагностировать рак груди с помощью собак. По информации «Национальной службы новостей», участвовавших в эксперименте немецких овчарок научили со 100-процентной вероятностью «вынюхивать» онкологию. Также российские ученые совместно со шведскими смогли остановить рост раковых клеток, заставив их «голодать», сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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