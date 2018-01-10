14:51 10 января 2018 0

С новой горной дороги открываются потрясающие пейзажи Фото: Тимофей Миганов

Дорога к месторождению дунитов возле вершины горы Конжаковский Камень (высшая точка Свердловской области — прим. ред.) вызвала настоящее паломничество уральцев в эти места в новогодние каникулы. Серпантин, проложенный прямо по склонам гор, позволяет заехать на машинах почти под вершину Конжаковского и Серебрянского камня. В результате в праздники эти горы посетили сотни людей — на Конжак «ломанулись» туристы-лыжники, сноубордисты-фрирайдеры, снегоходчики и просто желающие погулять по горам.

«Поток туристов увеличился в сотни раз: за сутки иногда по две тысячи человек мы насчитывали, — рассказал „URA.RU“ генеральный директор предприятия „Дуниты Северного Урала“ Николай Кузьмин. — Летом все проезжают по нашей дороге. Зимой сложнее, но мы сейчас прочистим дорогу до конца, и тоже можно будет заезжать прямо в горы».

Новая дорога к вершине Конжака значительно короче (16 км вместо 21) и легко проходима машинами повышенной проходимости Схема: Андрей Гусельников

Технологическая дорога проходит по склону горы Серебрянский Камень в двух километрах от ее вершины и, петляя вокруг гор Трапеция и Южный Иов, приводит на знаменитое Иовское плато, рядом с которым находится опасный Иовский провал и откуда начинается двухкилометровый подъем на вершину Конжака. Перед Новым годом карьерная техника дошла до границы леса, в каникулы дорожники прочистили еще пару километров, но остановились. «Поднялся ураган, и мы вынуждены были отступить: ветер был такой, что с ног сбивал, — рассказал Николай Кузьмин. — Сейчас погода успокоится, и прочистим все до конца — дойдем до плато».

Между тем все это делается не столько ради туристов, сколько ради запуска месторождения: до конца января ООО «Дуниты Северного Урала» намерено начать взрывать породу и вывозить ее с карьера на Иовском плато на фабрику в Карпинске. «Фабрику мы уже практически запустили, ждем сырье», — пояснил «URA.RU» руководитель предприятия. Однако он обещает, что, несмотря на запуск движения самосвалов по технологической дороге, закрывать ее для туристов не будут.

«Вывозить руду будем на 20-тонных КАМАЗах. Движение будет не такое уж интенсивное: мы планируем добывать 25 тысяч тонн руды в месяц, это около 50 рейсов в сутки. Два рейса в час — это разве большое движение? Никому оно помех доставлять не будет, — говорит Кузьмин. —

Надо только разъезды сделать и знаки поставить, чтобы люди могли ездить безопасно. Я вообще противник запретов. Раз уже пробили дорогу туда — пусть люди ездят в горы».

Такая позиция руководителя карьера объясняется не только его любовью к горам, но и той критикой, которую строительство карьера вызывало у уральских туристов и защитников природы — те опасались, что месторождение испортит природу Конжака. По словам Кузьмина, предприятие учило все замечания и намеренно пошло на удорожание проекта, но проложило новую дорогу так, чтобы она нигде не пересекалась с пешеходной марафонской тропой.

Николай Кузьмин рассказывает в администрации Карпинска о строительстве карьера Фото: с сайта vkarpinske.ru

Кроме того, Кузьмин обещает, что его карьер не нарушит и горный ландшафт. «Мы горы не трогаем — не Конжак, ни Иов, ни Трапецию — работаем только на Иовском плато, причем, оно занимает 8000 квадратных метров, а карьер наш — только 500 квадратных метров южнее озера. Само озеро тоже останется нетронутым. Озеро, горы — все как было, так и будет стоять», — обещает Николай Кузьмин.

Зато, по его мнению, новая карьерная дорога (которая короче марафонской и выводит к самым вершинам) сделает горы доступнее для многих уральцев. «Раньше, чтобы подняться на Конжак, надо было 20 километров рюкзак тащить, а теперь сел на машину и приехал, — говорит Кузьмин. — Сейчас и пожилые люди сюда приезжают, и с детьми маленькими, и инвалиды».

Второе важное преимущество, которое дает горная дорога, — безопасность. «Однажды девушка-туристка сломала ногу, и, чтобы подобраться к ней, нам пришлось спецтехнику задействовать, — вспоминает Кузьмин. — А сейчас что бы ни случилось — вышли на дорогу и уехали».

Мало того, в планах руководителя «Дунитов» — превратить со временем Конжак в аналог европейских горных курортов. «Раньше в Альпах никого не было, а когда дороги сделали и построили отели, мотели, курорты — сколько народу стало ездить? — говорит Кузьмин. —

У нас в горах — не хуже: красота, чистейший воздух, ни гнуса, ни клещей летом на высоте нет. Для зимы можно горнолыжные трассы сделать. На склоны Серебрянки приюты и базы прямо просятся!»

Гора Конжаковский камень (1569 метров — прим. ред.) — одна из главных вершин уральских гор и популярное туристическое место. С 1997 года здесь проводится международный горный марафон «Конжак» — самый рейтинговый горный марафон России, не раз становившийся лидером всех российских марафонских забегов.

В местной горной породе содержится ценный минерал дунит (оливин), используемый в литейном производстве. Его запасы на Конжаке были разведаны еще в советское время, согласования по разработке месторождения шли в начале «нулевых», в 2007 ООО «Дуниты Северного Урала» получило лицензию на добычу минерала сроком на 20 лет, в 2013 приступило к реализации проекта. Все последние годы шло строительство дороги, обогатительной фабрике в Карпинске и инфраструктуры самого карьера. Компания намерена создать около 200 рабочих мест и разрушить монополию норвежцев, чей оливин используется сегодня в российской металлургии.

Смотрите фото горных пейзажей в окрестностях вершин Конжаковского и Серебрянского камня: