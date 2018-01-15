04:41 15 января 2018 0

Ограбленный блогер «продвигал» заработки на криптовалютах и не скрывал, что очень богат Фото: Павел Няшин, личная страница «ВКонтакте»

В результате разбойного нападения на частный дом в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом добычей злоумышленников стал сейф с крупной денежной суммой. Налетчики под угрозой применения оружия связали 23-летнего хозяина жилища и его 30-летнего гостя, после чего вынесли из дома ценности.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на 14 января в деревне Манушкино Всеволжского района. При этом, если гостя просто связали, то хозяину пришлось куда хуже: молодой человек в итоге оказался избит и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

«Четверо неизвестных мужчин, по предварительной договоренности о встрече, вошли в частный дом, где под угрозой предмета, похожего на пистолет, избили его и связали находящегося в гостях 30-летнего знакомого заявителя, — говорится в официальном сообщении ведомства. — После этого, похитив сейф, в котором, по словам потерпевшего, находилось около 24 миллионов рублей, а также часы и мобильный телефон, злоумышленники с места происшествия скрылись».

Между тем, стало известно, что жертвами ограбления стал блогер Павел Няшин и его знакомый из Екатеринбурга по имени Алексей (фамилия не сообщается). Как сообщает портал 47news, Павел специализирует свой блог на криптовалютах. Грабители пришли к нему буквально сразу после того, как он выложил очередную запись, в которой предсказал рост цены биткоина до 100 тыс. долларов. Один из нападавших был в костюме Деда Мороза, остальные трое — в разноцветных балаклавах. Гостя связали пластиковыми строительными хомутами, а хозяина начали избивать.

В итоге добычей визитеров стал сейф, в котором, по словам Павла, лежали 20 млн рублей и около 70 тыс. долларов. Екатеринбуржец лишился iPhone десятой модели, часов и 150 тыс. рублей. Кроме того, перед уходом налетчики разбили стационарный компьютер.

По факту произошедшего полицейские возбудили и расследуют уголовное дело по части 4 статьи 162 — «разбой в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленников ищут.