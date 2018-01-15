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15 января 2018
Главные новости 
15:56  15 января 2018 0

Движение полпреда Холманских созывает съезд. В прошлый раз его сторонники собирались приехать в Екатеринбург на танке

Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональные государственные гражданские служащие: вызов и реалии современности». Сургут, холманских игорь
Игорь Холманских готовится к собственным перевыборамФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Межрегиональное движение «В защиту человека труда» 27 января проведет в Екатеринбурге очередной съезд, на котором примет решение о поддержке кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил «URA.RU» заместитель руководителя движения Андрей Ветлужских, окончательный вариант повестки мероприятия, состав его участников и приглашенных еще не утверждены. В частности, неизвестно, будет ли обсуждаться вопрос о переизбрании руководителей общественной организации.

Срок полномочий уральского полпреда Игоря Холманских и Андрея Ветлужских на постах руководителя и заместителя руководителя движения заканчивается в марте 2018 года. Не исключено, что для их переизбрания после проведения президентских выборов будет проведен отдельный съезд.

Принято считать, что идея о создании движения возникла накануне предыдущих выборов главы государства. 28 января 2012 года состоялся митинг в поддержку кандидата на этот пост Владимира Путина. В мероприятии принял участие Игорь Холманских, занимавший в то время пост начальника сборочного цеха «Уралвагонзавода». Организаторы митинга намеревались приехать на него на танке, но не смогли согласовать данный вопрос с ГИБДД. Спустя четыре месяца Холманских был назначен полпредом.

Константин Джултаев
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